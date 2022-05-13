مقتل 7 أشخاص في حادث مرور خطير بوادي سوف
لقي 7 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين في حادث مرور خطير بولاية وادي سوف.
وحسب ما أكدته مصالح الدرك الوطني فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة بالضبط على بعد 10كلم من قرية بني قشة.
وأسفر الحادث حسب المعلومات الأولية عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #الوادي
على الساعة 10 و 00 د على إثر اصطدام بين سيارتين، بالطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الدويلات، ببلدية بن قشة، خلف وفاة 07 أشخاص (03 رجال + 02 إمرأتان + 02 طفلين) و إصابة 04 اربعة اخرين إسعافهم ونقلهم إلى للمستشفى المحلي. pic.twitter.com/JdSjnen84j
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) May 13, 2022