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الجزائر

مقتل 7 أشخاص في حادث مرور خطير بوادي سوف

الشروق أونلاين
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مقتل 7 أشخاص في حادث مرور خطير بوادي سوف

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين في حادث مرور خطير بولاية وادي سوف.

وحسب ما أكدته مصالح الدرك الوطني فقد وقع الحادث  بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة بالضبط على بعد 10كلم من قرية بني قشة.

 وأسفر الحادث حسب المعلومات الأولية عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين  بجروح.

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