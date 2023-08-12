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مقتل 7 مصلّين في انهيار جزء من مسجد عتيق شمال نيجيريا

الشروق أونلاين
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مقتل 7 مصلّين في انهيار جزء من مسجد عتيق شمال نيجيريا
ح.م
جانب من أعمال الإنقاذ بعد الانهيار

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح في انهيار جزء من مسجد تاريخي في نيجيريا، خلال أداء صلاة الجمعة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وكالة إدارة الطوارئ الحكومية في نيجيريا، إن المسجد المشيّد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، يقع في مدينة زاريا، وهي واحدة من أكبر المدن في شمال البلاد.

وذكرت الهيئة أن حاكم ولاية كادونا التي يتبع إليها موقع المسجد، قد أمر بإجراء تحقيق فوري لتحديد ملابسات الحادثة.

وسجّلت نيجيريا 12 حادثا انهيار مشابها لمبان في مناطق مختلفة من نيجيريا، خلال العام الماضي. حسب ما أشارت إليه الوكالة.

ويعيش في نيجيريا أكبر عدد من المسلمين في بلد واحد بالقارة الإفريقية. حيث يتجاوز تعدادهم نصف إجمالي سكان البلاد المقدّر بـ213 مليون نسمة.

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