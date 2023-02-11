مقتل 84 فلسطينيا جراء الزلزال في تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا من الفلسطينيين، إلى 84 قتيلا. بعد وفاة طفل في ولاية غازي عنتاب التركية.

وكشف سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى يوم السبت، عن وفاة الطفل محمود شعبان ذو الـ5 أعوام، في ولاية غازي عنتاب، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وكان السفير الفلسطيني، قد أعلن مساء الجمعة، عن وفاة 6 لاجئين فلسطينيين في مدينة أنطاكيا، كانوا يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا قبل انتقالهم إلى تركيا.

ووصل عدد ضحايا الزلزال من الفلسطينيين في تركيا إلى 33 قتيلا. فيما سجّلت وفاة 51 شخصا بين اللاجئين في الأراضي السورية.