مقدم برنامج فوق السلطة: الجزائر جزرت أصابع اسرائيل في افريقيا (فيديو)

علق نزيه الأحدب مقدم برنامج فوق السلطة على قناة الجزيرة، على الجهود الجزائرية التي تكللت بتعليق قبول اسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الأفريقي، بأنها بطاقة حمراء في وجه الكيان الصهيوني.

وقال الأحدب في مقدمة برنامجه إن “إسرائيل” تأفرقت ثم فارقت!.. بعد أن جزرت الجزائر أصابعها!.. ومن راقبته “إسرائيل” فات بالحيط!.. في إشارة إلى خطر دخول الكيان الصهيوني إلى المنظمة الافريقية.

منظمة مغربية تندد بدفاع نظام المخزن عن اسرائيل داخل الاتحاد الافريقي

ورحبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، سابقا بتعليق القمة الإفريقية الأخيرة لقرار منح الكيان الصهيوني صفة المراقب، في وقت اصطف فيه نظام المخزن المغربي إلى جانب الكيان الاستعماري الاستيطاني البغيض، معلنة عزمها التنسيق مع سائر المنظمات والشبكات الإفريقية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك في بيان للجبهة، أصدرته على إثر اجتماع أمانتها العامة، الذي تدارس أبرز المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومسلسل التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني، وتداول أنشطة الجبهة وآفاق عملها.

وأوضح البيان أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، “اطلعت على نتائج القمة الإفريقية وتشيد بموقف وجهود سائر دول القارة الإفريقية التي وقفت ضد منح الكيان الصهيوني صفة ملاحظ داخل الاتحاد الإفريقي، بينما اصطف النظام المغربي إلى جانب الكيان الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي، وبالنتيجة ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأدانت بالخصوص “تمادي الكيان الصهيوني في سياساته العنصرية وخاصة الاستيلاء على الأراضي وتهديم المساكن والاستيطان وعمليات القتل والاعتقال اليومي الذي يمارسه ضد أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم بصمت وتواطؤ فاضح لمنظمة الأمم المتحدة وأغلب مؤسساتها”.

للإشارة فقد وجهت الجبهة المغربية مؤخرا، رسالة مفتوحة لأعضاء مجلس النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي تحت عنوان “ارفضوا مشروع القانون 21/74” الذي توصل به والذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والكيان الصهيوني، وأكدت مضيها “في نضالها المستمر مع كل القوى المناهضة للتطبيع من أجل إسقاط عملية التطبيع المخزية، وإلغاء جميع الاتفاقيات الخيانية، وعلى رأسها الاتفاقيات الخطيرة ذات الطابع العسكري والأمني والمخابراتي وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط”.

وكان مجلس النواب المغربي، قد أعلن على موقعه الرسمي عن توصله بمشروع قانون رقم 74.21، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والكيان الصهيوني، الموقع بالرباط في 11 أوت الماضي، لتكون بذلك أول اتفاقية تطبيعية تحال على البرلمان من أجل المصادقة عليها.