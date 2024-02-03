مقرأة الجزائر الالكترونية تستقطب آلاف الطلبة من 90 دولة

بلمهدي يعتبرها دليلا على رعاية الدولة للتعليم القرآني

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي السبت بالجزائر العاصمة، عن مشاركة أزيد من 40 دولة في الطبعة الـ19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده والتي تنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال إشرافه على فعاليات ندوة بعنوان: “مع القرآن الكريم.. تجربة حياة”، بدار الامام، أكد الوزير أن “الطبعة الـ19 للمسابقة، عرفت مشاركة أزيد من 40 دولة، وقد اختير ممثلو 20 دولة للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستنطلق الأحد، على أن يتم تكريم الفائزين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة”.

وبهذه المناسبة، نوه بلمهدي بالجهود التي يبذلها “أهل القرآن وخاصته في الجزائر، خدمة لكتاب الله تعالى”، مبرزا أن “انتساب آلاف الطلبة إلى مقرأة الجزائر الالكترونية من نحو 90 دولة، دليل على الرعاية التي توليها الدولة لمنظومة التعليم القرآني”.

من جهته، أكد عضو لجنة التحكيم للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، إسلام بن فوزي داشكين من روسيا الاتحادية، أن حضوره ومشاركته في هذه الطبعة من المسابقة، يعد “بمثابة عرفان لعلماء الجزائر الذين ساهموا في الحفاظ على موروث التعليم القرآني”.

كما أبرز في هذا الصدد أن رعاية الدولة الجزائرية لمسابقات حفظ القرآن الكريم، “مكسب حقيقي وميزة”، معربًا عن أمله في ”الاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها شيوخ الجزائر في التعليم القرآني”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الشيخ تقي الدين مصطفى عبد الباسط التميمي من دولة فلسطين بأن “عناية الجزائر بالقرآن الكريم ليست بالجديدة ولا المحدثة، وهو- مثل ما قال – أمر معروف عنها وعن أهلها”، مؤكدا أن “المسار الثوري لبلد المليون ونصف مليون شهيد هو نفسه المسار الذي تخوضه فلسطين اليوم في سبيل حرية شعبها”.