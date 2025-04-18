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الجزائر
مع وضع مخطط استعجالي لتطويرها وتنظيمها.. سايحي يستعجل:

مقرر وزاري يحدّد آليات العمل وتوزيع المهام بمصالح الاستعجالات

ك.ل
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مقرر وزاري يحدّد آليات العمل وتوزيع المهام بمصالح الاستعجالات
ح.م

شدّد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على أنّ تطوير مصالح الاستعجالات ليس هدفا فقط، بل هو تحدٍ يجب رفعه وتحقيقه.
أتى ذلك لدى ترؤس الوزير، الخميس، اجتماعاً هاماً مع إطارات الإدارة المركزية، أين أكّد على أنّ تطوير مصالح الاستعجالات يعدّ أولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي.
ودعا إلى إعداد مقرر وزاري يحدّد آليات العمل وتوزيع المهام والأدوار على مستوى مصالح الاستعجالات، معتبرا أنّ هذه المصالح، الواجهة الأولى للمستشفيات ومرآة تعكس جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وجدّد الوزير تأكيده على ضرورة وضع مخطط عمل استعجالي لتطوير وتنظيم هذه المصالح، نظرا لأهميتها في ضمان الخدمة الصحية للمواطن، مشيرا إلى جوانب اخرى سيتم إدماجها وفقا لأولويات واضحة تشمل الموارد البشرية، التجهيزات الطبية والأدوية.
إلى ذلك، شدّد سايحي على أنّ التكوين يشكّل ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية وتحسين أدائها، حيث أبرز أنّ تحقيق التطور لا يمكن أن يتم من دون استثمار فعلي في العنصر البشري.
ورأى أنّ التكوين لا ينبغي أن ينظر إليه كعملية ظرفية، بل كمسار مستمر يرافق جميع عاملي مختلف الهياكل الصحية، إذ أعطى الوزير بهذا الصدد جملة توجيهات شدّد فيها على ضرورة تدارك النقائص المسجلة بما يتماشى وتطلعات المرضى.
وانتهى سايحي إلى دعوة إطارات الإدارة المركزية وكل فاعلي القطاع إلى المساهمة الفعلية في إنجاح هذا المسعى الإصلاحي، كما حثّ على المشاركة الجادة في تنفيذ محاور مخطط عمل المريض السبعة، خدمةً للمرضى واستجابة لتطلعات المواطنين.

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