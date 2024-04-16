مقرمان يبحث العلاقات الجزائرية الصربية مع كاتب الدولة بخارجية صربيا

لوناس مقرمان يستقبل كاتب دولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، غوران الكسيش، بالجزائر يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024.

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء 16 أفريل، بمقر الوزارة، كاتب دولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، غوران الكسيش، حسب ما أفادت به الوزارة.

وكان اللقاء “فرصة ثمينة لبحث العلاقات الجزائرية – الصربية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين”، حيث تبادل الطرفان “مختلف الرؤى بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك” تقول وزارة الخارجية في بيانها.

ويقوم كاتب دولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، غوران الكسيش، بزيارة إلى الجزائر من 15 إلى 17 أفريل 2024.