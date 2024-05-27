مقرمان يستقبل مرشح مصر لمنصب مدير عام “اليونسكو”

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق لجمهورية مصر العربية، بصفته مُرشحَ بلاده لمنصب مدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، للفترة 2025-2029.

وأوضح بيان للخارجية ان الدكتور العناني يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار حملته لحشد الدعم من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وشكل هذا اللقاء فرصة للدكتور العناني لعرض أولويات برنامجه والاطلاع على رؤية وتطلعات السلطات الجزائرية حول سبل تعزيز وتطوير عمل منظمة اليونسكو في مجالات اختصاصها، لاسيما في ميادين الثقافة، التربية، التعليم العالي والإعلام.