مقري: الأرقام المتداولة حول حصة الأحزاب من الأصوات في التشريعيات “غير دقيقة”

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، إن الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري، حول حصة كل حزب من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، هي جزء فقط من عدد أصوات كل تشكيلة سياسية.

وخلال الأيام الأخيرة، خلفت الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية حول توزيع المقاعد النيابية وحصة كل حزب من الأصوات خلال التشريعيات جدلا كبيرا في الساحة.

وأظهرت هذه الأرقام أن الأحزاب المشاركة لم تحصل مجتمعة على مليون صوت في التشريعيات.

وحسب مقري “الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري غير دقيقة، فهو لم يحسب إلا الأصوات التي أخذت بها الأحزاب مقاعدها، ولم تحسب – كما كانت العادة – الأرقام المهملة التي أخذتها الأحزاب دون الوصول للعتبة وهي أرقام في مجملها قد تكون أكبر من الأرقام التي وزعت بها المقاعد”.

منشور مقري

بخصوص الأرقام المعلنة من قبل المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات التشريعية:

1 – لا شك أن العزوف الانتخابي كبير، ولكن الذي يلام عن هذه الظاهرة المستدامة هو النظام السياسي وليست الأحزاب (التزوير الانتخابي، تشويه النواب جملة لمنع التداول ثم تعويض الموالاة بالتزوير، الفساد وفشل الموالاة في التنمية وعدم ارتفاع المواطنين بالانتخابات)، بل الأحزاب التي صمدت أمام هذه الظاهرة تشكر وتقدر لأنها استطاعت أن تقاوم وتحافظ على قواعدها النضالية وتجعل الأمل مفتوحا بتكوين كوادر بديلة من خلال الفعل الانتخابي ضمن هذه الظروف الصعبة، وهي حالة شبيهة بوضع الحركة الوطنية في مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية التي كانت تزورها الإدارة الفرنسية قبيل الثورة.

2 – الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري غير دقيقة، فهو لم يحسب إلا الأصوات التي أخذت بها الأحزاب مقاعدها، ولم تحسب – كما كانت العادة – الأرقام المهملة التي أخذتها الأحزاب دون الوصول للعتبة وهي أرقام في مجملها قد تكون أكبر من الأرقام التي وزعت بها المقاعد.

3 – حركة مجتمع السلم حسب الأرقام الرسمية المعلنة تصدرت النتائج في 23 دائرة ولائية و3 دوائر في الجالية وباقي الأحزاب تتقاسم الصدارة في الدوائر الأخرى، وهي في المرتبة الثانية في 3 ولايات، وهذا ما يؤكد صدارة الحركة في هذه الانتخابات في مجمل الدوائر لو لا التزوير الذي طال ولايات محددة قدمنا بشأنها الطعون وأعلنا عنها في وسائل الإعلام.

4 – المؤكد وفق التجارب التاريخية أن الأحزاب المناضلة التي تقاوم التزوير تنجح مع العزوف الانتخابي وتنجح أكثر أثناء الإقبال الانتخابي الكبير كذلك، بل الحركات المناضلة لها القدرة على التحول من الخيارات الإصلاحية إلى الخيارات الثورية عند انقطاع السبل كما وقع في الحراك الشعبي في الجزائر، وتماما مثلما وقع في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي أوربا الشرقية وفي أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، وكما وقع كذلك أثناء الثورة التحريرية حيث أن الثورة استوعبت كل أحزاب الحركة الوطنية وصار قادتها من قادة الثورة، ومن قادة الحكومة المؤقتة، فالخوف على القوى الخاملة التي لا تحسن إلا تعويق القوى الفاعلة، فهذه القوى ليس لها دور لا في الحاضر، ولا في المستقبل حين يأتي وقت التغيير الفعلي.