مقري: المؤسسات الاقتصادية يجب أن تكون في متناول كل الجزائريين وليس فئة معينة

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن توزيع المؤسسات الاقتصادية يجب أن يكون عبر مختلف ولايات الوطن و في متناول كل الجزائريين.

وقال مقري، الخميس، في أول يوم للحملة الانتخابية من ولاية ورقلة أن “شرط نجاح بناء المؤسسات الاقتصادية هو منح الفرصة لكل الجزائريين وليس لفئة معينة تعد على أصابع اليد”.

ودافع رئيس حركة مجتمع السلم عن خطته بالقول أنه “مع بناء المؤسسات الانتاجية الاقتصادية شرط أن يستفيد منها المواطنون الجزائريون بدون استثناء وألا يقتصر توزيعها على ولايات معينة دون أخرى”.

وأضاف مقري أن كل الولايات تستطيع إنشاء مؤسسات ناجحة وتطويرها