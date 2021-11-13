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الجزائر

مقري: برنامج حمس سيحقق التنمية المحلية

وليد.ع
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مقري: برنامج حمس سيحقق التنمية المحلية
أرشيف
عبد الرزاق مقري

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السبت، من سطيف، في إطار الحملة الانتخابية بأن حركته دخلت غمار الانتخابات المحلية المقبلة بمترشحين وبرامج كفيلة بتحقيق تنمية محلية حقيقية.

وذكر في نفس السياق بأن “السياسة لا يمكن أن يكون لها معنى دون مترشحين حاملين لبرامج قادرة على خدمة بلدياتهم وولاياتهم”، مشيرا في نفس السياق بأن “الأصل هو أن تتنافس الأحزاب السياسية على تقديم الأفضل والأصلح والأشرف والأكثر أمانة والأكثر حرصا على هذا الوطن”.

ورافع رئيس حمس من جهة أخرى من أجل “تحقيق تنمية عادلة تساهم في تحسين ظروف معيشة الجزائريين بعيدا عن الفوارق والظلم”.

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