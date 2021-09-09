مقري تعليقا على الانتخابات المغربية: لعنة فلسطين تصيب العثماني

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تعليقا على الانتخابات المغربية إن لعنة فلسطين أصابت العثماني الذي تعرض حزبه لهزيمة مدوية.

وكتب مقري، الخميس، في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر “العبرة لعنة فلسطين تصيب العثماني والعدالة والتنمية في المغرب،عبرة لمن يريد أن يعتبر، اللهم لا شماتة! عبرة للانبطاحيين من الإسلاميين، أو أي قوة سياسية، لما يحدث لهم حينما يعتقدون أنهم بالتنازلات عن مبادئهم ستحتضنهم الأنظمة الفاسدة العميلة، وأن الغرب سيقبلهم”.