مقري: خطاب ماكرون إعلان حالة حرب على الجزائر

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن خطاب ماكرون إعلان حالة حرب على الجزائر دولة وشعبا.

وجاء في منشور لعبد الرزاق مقري عبر صفحته على فايسبوك في رده على الرئيس ماكرون “رئيس جاهل بالتاريخ، ومغرور، يهين الرئيس الجزائري ويدخل في مواجهة غير مسبوقة مع كل النظام السياسي، ويتعامل مع الجزائر وكأنها دولة غير ذات سيادة.”

وتابع “مصداقية الحكام الجزائريين أمام المحك، وشرف كل الجزائريين في مهب الريح إن لم يكن موقف في مستوى هذه الإهانة وتحته تصريحات ماكرون.”