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الجزائر

مقري: رغم الإقصاء.. تحية كبيرة لبلماضي

الشروق أونلاين
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مقري: رغم الإقصاء.. تحية كبيرة لبلماضي
ح.م
جمال بلماضي

عبّر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن دعمه لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، بعد الإقصاء من التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وقال مقري في منشور على فيسبوك:”الإقصاء لا ينقص من قيمة بلماضي. لقد بذل جهدا كبيرا وصنع أفراحا لمدة طويلة وحقق إنجازات مهمة، وتميّز بأخلاق عالية وتواضع كبير”.

وأضاف:”الكبير ينهض بعد السقوط ويتجه إلى المستقبل بكل ثقة وعزم. ومهما كانت خياراته سيبقى كبيرا وسيكون له شأن بين المدربين”.

قبل أن يختم بالقول:”أما نحن فلنعد إلى الحياة الطبيعية. فإن ما ينتظرنا من تحوّلات محلية ودولية تتطلب عملا مضنيا لصالح الجزائر، لكي لا تقصي الأحداث بلدا بكامله”.

وأقصي الخضر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد الخسارة في مباراة الإياب من الدور الفاصل أمام الكاميرون بنتيجة 1-2.

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