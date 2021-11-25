مقري: زيارة غانتس إلى المغرب استعانة بأعداء الأمة على الجزائر

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الخميس، زيارة وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب بمثابة استعانة مباشرة بأعداء الأمة على الجزائر بسبب مواقفها الرافضة للتطبيع.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، قال مقري “زيارة وزير الدفـ.ـlع lلصهيوني للمغرب والتنسيق العسكري والأمني القائم بين دولة الكيان والنظام المغربي خيانة عظيمة سيسجلها التاريخ بأسوء عبارات lلخزي والانحطlط الديني والأخلاقي وانخرام الرجولة والمروة عند أصحاب القرار المغاربة”.

وأضاف: الجيش الصهيوني هو الأداة المباشرة لقـ ـ ت ـل أشقائنا الفلسطيـ.ـنيين وتدمـ .ـيـر بيوتهم، كما أن الاتفاقيات العسكرية التي أبرمت في هذا البلد الجار هو استعانة مباشرة بأعـدlء الأمة على الجزائر وتهـديد لها بسبب مواقفها الثابتة ضد lلتطبيع”.

وأوضح: على المغاربة أن يقرؤوا مآل الدول التي سلمت أمرها إلى lلصهاينة، إنها تعيش كلها في أزمات لم تخرج منها.

وحسبه: المطلوب من أصلاء المغرب، من الشعب والنخب، أن ينتبهوا إلى lلمخاطر التي تهدد بلدهم وlلفتن التي سيغرقون فيها جراء هذه السياسات التي يفرضها عليهم lلمخزن.