مقري: سنفرض اقتطاعا من أجور المسؤولين لمواجهة الأزمة

في حال فوز حزبه بالتشريعيات القادمة وقيادته الحكومة القادمة

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الثلاثاء، إنه في حال فوز حزبه بالتشريعيات القادمة وقيادته الحكومة القادمة سيتم اقتطاع نسبة من رواتب كبار المسؤولين في الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعرفها البلاد.

وأكد مقري خلال ندوة اعلامية نظمها حزبه لعرض الرنامج الانتخابي لتشريعيات جوان 2021 أن حل المشاكل العاجلة للمجتمع يستلزم حسبه مساهمة مختلف المسؤولين بجزء معتبر من رواتبهم لمدة كافية من خلال تخصيص صناديق تضامنية ضخمة.

وأوضح أنه لا يمكن طلب التقشف من المواطن دون مشاركة المسؤولين وهذا سيمكن حسبه من استعادة ثقة المواطنين.

وفي السياق ذاته وخلال عرضه للرؤية السياسية أكد مقري أن من بين أهم مساعي حزبه اطلاق سراح جميع المساجيين السياسيين، بالإضافة إلى السماح بتأسيس الجمعيات والأحزاب لكل جزائري يريد ممارسة السياسة.

كما تعهد مقري في حال تحقيق الأغلبية في الحكومة القادمة ربفع معدلات التنمية ونمو الناتج الإجمالي الخام إلى 7 بالمئة أو أكثر، وكذا مضاعفة حجم الصادرات خارج المحروقات بخمس مرات.

وعن قطاع السكن قال رئيس حركة مجتمع السلم أن برنامجه يسعى لانشاء مدن كبرى جديدة مؤهلة بكل المتطلبات واعادة إصلاح الأحياء القديمة .

وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن هذا المشروع يتم باشراك المرقيين الخواص من خلال امضاء اتفاقيات مع الحكومة.