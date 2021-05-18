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الجزائر
في حال فوز حزبه بالتشريعيات القادمة وقيادته الحكومة القادمة

مقري: سنفرض اقتطاعا من أجور المسؤولين لمواجهة الأزمة

الشروق أونلاين
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مقري: سنفرض اقتطاعا من أجور المسؤولين لمواجهة الأزمة

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الثلاثاء، إنه في حال فوز حزبه بالتشريعيات القادمة وقيادته الحكومة القادمة سيتم اقتطاع نسبة من رواتب كبار المسؤولين في الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعرفها البلاد.

وأكد مقري خلال ندوة اعلامية نظمها حزبه لعرض الرنامج الانتخابي لتشريعيات جوان 2021 أن حل المشاكل العاجلة للمجتمع  يستلزم حسبه مساهمة مختلف المسؤولين بجزء معتبر من رواتبهم لمدة كافية من خلال تخصيص صناديق تضامنية ضخمة.

وأوضح أنه لا يمكن طلب التقشف من المواطن دون مشاركة المسؤولين وهذا سيمكن حسبه من استعادة ثقة المواطنين.

وفي السياق ذاته وخلال عرضه للرؤية السياسية أكد مقري أن من بين أهم مساعي حزبه  اطلاق سراح جميع المساجيين السياسيين، بالإضافة إلى السماح بتأسيس الجمعيات والأحزاب لكل جزائري يريد ممارسة السياسة.

كما تعهد مقري في حال تحقيق الأغلبية في الحكومة القادمة ربفع معدلات التنمية ونمو الناتج الإجمالي الخام إلى 7 بالمئة أو أكثر، وكذا مضاعفة حجم الصادرات خارج المحروقات بخمس مرات.

وعن قطاع السكن قال رئيس حركة مجتمع السلم أن برنامجه يسعى لانشاء مدن كبرى جديدة مؤهلة بكل المتطلبات واعادة إصلاح الأحياء القديمة .

وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن هذا المشروع يتم باشراك المرقيين الخواص من خلال امضاء اتفاقيات مع الحكومة.

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التعليقات
9
  • Imazighen

    فاقو، هي حرارة انتهازية الحملة الانتخابية على كل حال لا يعبأ بكم احد، حيث زمن الغفلة والعاطفة ولى، ما يبقى في الوادي غير إحجاره...

    0
  • ملاحظ

    الإقتطاع من أجور كبار المسؤولين لا يعدو أن يكون قطرة ماء في بحر . الجزائر تعاني من عجز كبير في الميزانية و في ميزان المدفوعات لذا يجب إيجاد حلول هيكلية و ليس فرقعات الإستهلاك الإنتخابية

    0
  • احمد

    و ستقول بعد هزيمتك الحتمية في الانتخابات انهم منعوك من الفوز لانك ستقتطع من رواتبهم .......

    0
  • Anas

    اقتطاع من اجور المسؤولين ام مراجعة شاملة لمنظومة الاجور؟ كيف يعقل ان اجر اغلبية الموظفين يتراوح بين الحد الأدنى للأجور و ثلاثة اضعافه بينما اجور "المسؤولين" بين 20 الى 70 مرة الحد الأدنى للأجور؟

    0
  • المتأمل

    لن تفوز أبدا فالبرلمان القادم سيكون هجين وذلك ما خطط له لأغراض لا يتسع المقام لذكرها . وأكثر من ذلك سوف يكون : أغرب و أسوء برلمان عرفته الجزائر منذ الاستقلال وسوف تتكون غالبيه من أميين سياسيين لا يمتلكون أدنى ثقافة سياسية ولن يكون هدف هؤلاء سوى الأجرة الشهرية وما يرافقها من امتيازات .

    0
  • elhorr

    من أنت حتي تفرض اقتطاعا من أجور المسؤولين لمواجهة الأزمة ؟

    -1
  • خليفة

    مقترح جيد لو طبقه كل من هم في المناصب العليا للدولة ،فمن غير المعقول ان تعيش ثلة قليلة من الجزائريين عيشة الملوك و السلاطين بينما تعيش الاغلبية الساحة من الشعب الجزائري عيشة الفقر و الحرمان و التسول، يجب على الدولة ان تعيد النظر في رواتب الوزراء و النواب و الولاة و كل الاطارات العليا للدولة و منح تقاعدهم ،لاحداث توازن في توزيع الاجور و تقليص الفوارق الاجتماعية بين الجزائريين في مستوى المعيشة.

    0
  • احمد

    في حال فوز حزبه... يعني في الاحلام

    0
  • متأمل

    لن تفوز أبدا فالبرلمان القادم سيكون هجين وذلك ما خطط له لأغراض لا يتسع المقام لذكرها . وأكثر من ذلك سوف يكون : أغرب و أسوء برلمان عرفته الجزائر منذ الاستقلال وسوف تتكون غالبيه من أميين سياسيين لا يمتلكون أدنى ثقافة سياسية ولن يكون هدف هؤلاء سوى الأجرة الشهرية وما يرافقها من امتيازات .

    0

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