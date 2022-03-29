مقري: على السلطات حلّ معضلة تسوية الصفوف في المساجد قبل رمضان

دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الثلاثاء، إلى إلغاء التباعد بين المصلّين في المساجد، بعد تراجع حدّة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال مقري في منشور على فيسبوك:”يجب على السلطات حلّ معضلة تسوية الصفوف في المساجد. لم يبق شيء فعلي في قضية التباعد بعد تراجع الوباء في كل مجالات الحياة”.

وتابع يقول:” لقد كثرت الخلافات بين المصلّين، بين يريد الاستمرار في التباعد وبين من يريد الرجوع إلى الأصل وامتثال التعاليم الشرعية في إقامة الصفوف”.

وأضاف:”على السلطات إنهاء هذا الجدال. فأغلب المصلّين يعودون إلى تسوية الصفوف. فلا تحرجوهم ولا تتسببوا في الفتنة بين المصلّين”.