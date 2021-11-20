مقري: فرنسا احتقرت وأذلت الحركى لعقود       

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن فرنسا احتقرت الحركى لعقود بعد الاستقلال ووضعتهم في الدرجة الثانية، مستغربا من تقديمها الاعتذار لهم اليوم.

وأضاف مقري، السبت، خلال تجمع شعبي له بولاية البيض أنه “على فرنسا أن تعتذر لكل الجزائريين على جرائمها وتعوضهم وسنلاحقها حتى يتحقق ذلك”.

وأكد رئيس حمس أن “ماكرون لما أساء للتاريخ الجزائري أراد خدمة اليمين المتطرف في فرنسا، لكن ستنقلب عليهم الدائرة وستفشل كل مخططاتهم”.

وأضاف قائلا “نحن أبناء الاستقبال لن ننسى التاريخ وسننقله للأجيال وسنحدث عن جرائم فرنسا”.

أن مواجهة الكيد الفرنسي المستمر لا يكون بالتصريحات فقط، بل يكون بتجريم الاستعمار وبتعميم اللغة العربية في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين.

وتابع مقري قائلا: “حركة مجتمع السلم لا تمارس السياسة من أجل المصالح والكلام الذي لا ينبني عليه عمل، حمس تمارس السياسة من أجل خدمة البلاد وإدارة مصالح الناس وشؤونهم.

وحول العملية الانتخابية قال مقري إن ممارسة السياسة هي وجود أحزاب سياسية سيدة في قراراتها، تصنع الأفكار وتصيغ البرامج التي تخدم البلد، تمارس الديمقراطية والشورى كما تفعل حركة مجتمع السلم بمؤسساتها.

وأضاف نريد تحقيق التنمية البشرية التي تحقق الرفاهية للمواطن، يجد أين يسكن، يكفيه راتبه، مستقر ذهنيا ونفسيا، و تحقيق التنمية الاقتصادية التي تجعلنا نأكل مما نزرع، نصنع غذاءنا ودواءنا، وكل ما نحتاجه في حياتنا، تكون طرقاتنا مصانة ومصانعنا عامرة.