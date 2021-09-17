مقري: مستحيل محاسبة الحكومة وفق المخطط الحالي

انتقد التسوية الودية لاسترجاع الأموال

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، مخطط عمل الحكومة، معتبرا أنه لا يرقى أن يكون مخطط عمل للحكومة، لعدم تطرقه للأهداف والآجال المحددة ولا آليات التنفيذ.

وأكد مقري في كلمته خلال افتتاح الجامعة الصيفية الـ20 لحركة مجتمع السلم الجمعة، أن مخطط عمل الحكومة الذي صوت نواب حمس ضده الجمعة، لا أهداف واضحة له مما يجعل من المحاسبة أمرا مستحيلا، وطالب مقري بمحاسبة حكومة جراد وتقييم أدائها، خاصة أن المرحلة تعرف سلسلة من الأزمات يسودها ارتفاع للأسعار، وهو ما يستدعي دراسة الأسباب وتقييم الأداءات.

وانتقد مقري طرح الحكومة لتسوية ودية لاسترجاع الأموال المنهوبة الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة، وفي الشق المتعلق بالانتخابات المحلية، دعا مقري السلطات إلى عدم عرقلة عمل الأحزاب، معتبرا أن شرط 800 ألف توقيع غير معقول، كون الترشح في العاصمة يتطلب جمع 45 ألف توقيع، في حين أن الأحزاب المشاركة في التشريعيات وما حازته من أصوات مشتركة لا يصل إلى 45 ألفا.

كما انتقد طريقة تسيير مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات للمرحلة الحالية، في ظل عدم توفر الاستمارات بعد 15 يوما من انطلاق العملية على مستوى عدة مراكز، محذرا من التوجه نحو منح الأولوية للمستقلين القادمين من المجتمع المدني على حساب الأحزاب، والعمل على إضعاف هذه الأخيرة.