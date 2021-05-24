مقري: مستعد لقيادة الحكومة القادمة في هذه الحالة

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم إنه مستعد لقيادة الحكومة القادمة في حال فاز حزبه بالانتخابات ووافقت مؤسسات “حمس” على ترشيحه للمنصب.

وسئل مقري خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” بالإذاعة الثالثة” عن موقفه من قيادة الحكومة القادمة في حال فاز حزبه بالانتخابات.

ورد رئيس حمس، بأن أي رئيس حزب أو سياسي في العالم يعمل للوصول إلى السلطة.

وأوضح إنه على استعداد لقيادة الحكومة القادمة في حال فازت حركة مجتمع السلم بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان.

وحسبه، فذلك مرتبط بالتشاور داخل مؤسسات الحركة التي تحسم في ترشيحه للمنصب وكذا مع السلطات العليا والشركاء السياسيين.

وصرح رئيس حمس، إن حزبه سيعمل على تشكيل حكومة توافق وطني، للقيام باصلاحات شاملة في مختلف المجالات.