مقري يدعو لإقالة الريسوني من رئاسة الاتحاد العام للعلماء المسلمين

دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يوم الثلاثاء، إلى إقالة المغربي أحمد الريسوني، من منصبه كرئيس للاتحاد العام للعلماء المسلمين، بعد تصريحاته المسيئة لسيادة الجزائر على أراضيها.

وقال مقري في مقال نشره على صفحاته الاجتماعية، إن ما جاء في تصريحات تلفزيونية للريسوني، دعا فيها بصريح العبارة إلى الاعتداء على السيادة الجزائرية في ولاية تندوف، هو “استدعاء للحرب بين دولتين مسلمتين”.

ودعا مقري في مقاله:

على علماء الأمة أن ينكروا استدعاء الحرب بين دولتين مسلمتين شقيقتين، الذي تورط فيه الريسوني. وعليه أن يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أو أن يقيلوه.

وكتب أيضا: