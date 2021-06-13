قال بأن الحركة تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية

أطلق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تصريحا مثيرا ساعات فقط قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ12 جوان.

وقال مقري في بيان نشره عبر صفحته “تؤكد حركة مجتمع السلم بأنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه”.

وتابع مقري “غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية”.

وختم بيانه قائلا “وندعو السيد رئيس الجمهورية إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به”.