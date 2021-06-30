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الجزائر

مقري يكشف أسباب رفض حمس دخول الحكومة

الشروق أونلاين
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مقري يكشف أسباب رفض حمس دخول الحكومة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أسباب رفض حمس دخول الحكومة.

وقدم  مقري، الأربعاء، في  ندوة صحفية مبررات حركة مجتمع السلم عدم المشاركة في الحكومة والذي جاء بإجماع شبه كلي لمجلس الشورى.

مقري: الحركة تريد أن تكون في الحكم وليس في واجهته

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن الحركة تريد أن تكون في الحكم وليس في واجهته وفق ما يمنحه الجزائريون للحركة من أصوات “ولم نجد التجاوب المطلوب مع ذلك”.

وأضاف مقري،أن الحركة لا تريد أن تكرر ما حدث في السابق، من خلال إبرامها عقدا تفصيليا تحالفيا مع عدة أحزاب”ولم يحترم أي بند منه”.

وقال مقري “لا مجال للإصلاح إذا لم نتواجد في الحكم”.

مقري: التزوير منعنا من الوصول إلى الأغلبية

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن “التزوير الانتخابي المزدوج لبعض القوى السياسية والأحزاب التي تورطت في ملئ الصناديق والتزوير الممنهج الذي قادته بقايا العصابة منعنا من الوصول إلى الأغلبية.

وأضاف مقري، الأربعاء، خلال ندوة صحفية نضمها لشرح مببرات قرار الحركة بعدم المشاركة في الحكومة “لقد أبلغنا رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائنا به”.

مقري: العزوف والتزوير شجعنا على عدم المشاركة في الحكومة

وقال عبد الرزاق مقري، أن العزوف والتزوير الذي رافق العملية الانتخابية لم يشجعنا على المشاركة في الحكومة.

وأضاف أنه لا يمكن تبرير المشاركة في الحكومة التي لا يبدو أنها تسير نحو أغلبية برلمانية بل نحو أغلبية رئاسية.

وقال مقري” لا تعليق لنا على خيارات الأحزاب السياسية الأخرى التي اختارت ان تكون ضمن أغلبية رئاسية”.

وأضاف مقري ان المنطق كان ينبئ بالتوجه نحو أغلبية برلمانية ولاحظنا أن ذلك غير ممكن في الوضع الحالي.

 مقري: قرار رفض دخول الحكومة جاء بشبه إجماع مجلس الشورى

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن  قرار رفض دخول الحكومة كان وسط شبه اجماع بمجلس الشورى

 وقال مقري، الأربعاء، في ندوة صحفية، أن هذا القرار ليس قرار مقري أو المكتب التنفيذي ولكن قرار حركة مجتمع السلم وهو قرار جماعي.

وأضاف مقري أن مجلس الشورى صادق بالأغلبية تكاد تصل للإجماع على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة وفق ما عرض على وفد حركة مجتمع السلم في اللقاء الأخيرة مع رئيس الجمهورية.

وكانت حركة مجتمع السلم قررت، الثلاثاء 29 جوان، عدم المشاركة في الحكومة المقبلةوجاء في تصريح لرئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، نشره عبر صفحته على فايسبوك” قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة”.

وتابع مقري “وقد قام المكتب التنفيذي الوطني بمراسلة السيد رئيس الجمهورية عصر هذا اليوم لإخباره بالقرار قبل إعلانه لوسائل الإعلام.

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التعليقات
14
  • من هناك

    من فظلك يا سي مقري ان وصلت للحكم يوما فامنحنا على الأقل أسبوع للهروب من البلد ليس بالضرورة نحو الشمال بل في أي اتجاه كان .. المهم الخروج من البلاد . وشكرا لك مسبقا .

    11
  • ياسين

    لقد وقع الاختيار بين منطق "جحا" ومنطق "يوسف"... فمنطق جحا يريد احتطاب أشجار الغابة كليا بينما يوسف عليه السلام أراد الاصلاح ما استطاع لما أتاه الله من العلم والأخلاق بقوله :"قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (الآية 55 من سورة يوسف)... هذا ما نحتاجه اليوم ...وليس إلى منطق جحا...الذي استعمل الحيلة حتى لا يحتطب كما فعل أصدقاؤه الآخرين واستغل بعد ذلك جهدهم...

    3
  • رابح

    لو تصلون الى الحكم سا اهاجر

    1
  • ليلى

    التزوير علامة مسجلة في الإنتخابات الجزائرية و ليست وليدة اليوم.

    9
  • محمد

    قرار صائب يخدموا بكم فقط مازالوا لا يحكموننا بالشورى. قال تعالى (وأمركم شورى بينكم) الوزير عندما يوزر يقولون اعمل في الوزارة وفق التعليمات وليس بالشورى. أي بأحادية الرأي من مسؤوله. كيف تفسرون أن مربي المواشي عانوا الكثير من نقص العلف بسبب الجفاف والدولة لم تستورد لسد حاجيات المواشي كي لا تتقلص الثروة الحيوانية أكثر. سعر الحديد تضاعف أكثر من مليون فتوقفت الورشات و توقفت معها قطاعات كثيرة !! وبالمقابل نصدره إلى كندا !! أي أننا دون شعور وبسبب أحادية الفكر والرأي نحطم في اقتصادنا !!! نفس الشيئ سعر الخشب. المطاحن تقتني الدقيق بسعر مدعم وتبيع لنا العجائن والكسكسي بثلاث أضعاف سعره !!

    5
  • خليفة

    لا تشارك في الحكومة ،لانكم لا تحوزون على الاغلبية الكافية من المقاعد في البرلمان،او ربما لانكم لا تملكون الموهلات و الكفاءات التي لها القدرة على تسيير الشان العام ،نحن في انتظار مبرراتكم لعدم المشاركة في الحكومة القادمة .

    -8
  • صالح/ الجزائر

    يبدو ، من تحليل خرجات رئيسها منذ ما قبل تشريعيات 12 جوان 2021 إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة ، ثم النهائية في 23 من نفس الشهر ، أن "حركة مجتمع السلم" (حمس) ، الإسلامية ، تريد كل شيء أو لا شيء ، ولا تعير أي اهتمام للآية الكريمة "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ، ولا أي تقدير للحديث الصحيح "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ، اللهم إلا إذا كانت (حمس) لا تعتبر أن بقية الأحزاب والأحرار مستعدون للتعاون على البر والتقوى ، وإنما على الإثم والعدوان .

    -4
  • عياش

    جاءهم قرار بالتيليفون بعدم المشاركة فقالوا آمين ولو يأتيهم غدا قرار معاكس لقالوا آمين. هم قوم آمين ولذلك يسمح لهم بالنشاط.

    1
  • ياسين

    ههههه بل اصحاب القرار من قرر ذلك

    1
  • محمد العربي

    قرار صائب لكنه متأخر

    -2
  • drimos

    احسن ما فعل هذا الحزب لانه لا يمتلك اطارات ذات كفاءة و خبرة في التسيير للمشاركة في الحكومة الجديدة يجب حسن اختيار الرجال الذين ستسند اليهم مسؤولية اخراج الجزائر من الوضعية التي وضعها فيها من ليسوا في مستوى المسؤولية و ليسوا نزهاء لا ضمير لهم . الجزائر ليست بحاجة الى من يحسن الكلام و انتقاذ الاخرين بل هي في امس الحاجة الى من يعمل كثير او يتكلم قليلا

    -7
  • zinedine

    هذا قرار صائب لأن الإنتخابات لم تكن شاملة ولم تفتح الطريق لممثلي الشعب الجزائري لإنتخاب ممثليهم بكل حرية دون شروط إعجازية ومطبوخة!

    -1
  • khaled okba

    احسن مافعلت حمس لان حكومة الافلان و الارندي ستعيد الجزائر الى ماقبل فيفري 2019 والدليل الجزائر تعيش الازمات المزمنة على جميع المستويات بدون استثاء وهذا من صنع الحزبين

    -1
  • أستاذ

    قرار صائب الشركة هلكة

    0

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