مقري يكشف أسباب رفض حمس دخول الحكومة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أسباب رفض حمس دخول الحكومة.

وقدم مقري، الأربعاء، في ندوة صحفية مبررات حركة مجتمع السلم عدم المشاركة في الحكومة والذي جاء بإجماع شبه كلي لمجلس الشورى.

مقري: الحركة تريد أن تكون في الحكم وليس في واجهته

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن الحركة تريد أن تكون في الحكم وليس في واجهته وفق ما يمنحه الجزائريون للحركة من أصوات “ولم نجد التجاوب المطلوب مع ذلك”.

وأضاف مقري،أن الحركة لا تريد أن تكرر ما حدث في السابق، من خلال إبرامها عقدا تفصيليا تحالفيا مع عدة أحزاب”ولم يحترم أي بند منه”.

وقال مقري “لا مجال للإصلاح إذا لم نتواجد في الحكم”.

مقري: التزوير منعنا من الوصول إلى الأغلبية

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن “التزوير الانتخابي المزدوج لبعض القوى السياسية والأحزاب التي تورطت في ملئ الصناديق والتزوير الممنهج الذي قادته بقايا العصابة منعنا من الوصول إلى الأغلبية.

وأضاف مقري، الأربعاء، خلال ندوة صحفية نضمها لشرح مببرات قرار الحركة بعدم المشاركة في الحكومة “لقد أبلغنا رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائنا به”.

مقري: العزوف والتزوير شجعنا على عدم المشاركة في الحكومة

وقال عبد الرزاق مقري، أن العزوف والتزوير الذي رافق العملية الانتخابية لم يشجعنا على المشاركة في الحكومة.

وأضاف أنه لا يمكن تبرير المشاركة في الحكومة التي لا يبدو أنها تسير نحو أغلبية برلمانية بل نحو أغلبية رئاسية.

وقال مقري” لا تعليق لنا على خيارات الأحزاب السياسية الأخرى التي اختارت ان تكون ضمن أغلبية رئاسية”.

وأضاف مقري ان المنطق كان ينبئ بالتوجه نحو أغلبية برلمانية ولاحظنا أن ذلك غير ممكن في الوضع الحالي.

مقري: قرار رفض دخول الحكومة جاء بشبه إجماع مجلس الشورى

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن قرار رفض دخول الحكومة كان وسط شبه اجماع بمجلس الشورى

وقال مقري، الأربعاء، في ندوة صحفية، أن هذا القرار ليس قرار مقري أو المكتب التنفيذي ولكن قرار حركة مجتمع السلم وهو قرار جماعي.

وأضاف مقري أن مجلس الشورى صادق بالأغلبية تكاد تصل للإجماع على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة وفق ما عرض على وفد حركة مجتمع السلم في اللقاء الأخيرة مع رئيس الجمهورية.

وكانت حركة مجتمع السلم قررت، الثلاثاء 29 جوان، عدم المشاركة في الحكومة المقبلةوجاء في تصريح لرئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، نشره عبر صفحته على فايسبوك” قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة”.

وتابع مقري “وقد قام المكتب التنفيذي الوطني بمراسلة السيد رئيس الجمهورية عصر هذا اليوم لإخباره بالقرار قبل إعلانه لوسائل الإعلام.