مقرّ جديد لِاتحادية كرة السلة

يُخطّط الاتحاد الجزائري لكرة السلة لِتشييد مقر جديد، ستُدرس تفاصيله في الجمعية العامة الاستثنائية المقرّر تنظيمها بِبن عكنون في الـ 30 من أوت الحالي.

وسيقع المقرّ الجديد بِبلدية السويدانية بِالعاصمة، علما أن الحالي يوجد في بلدية دالي إبراهيم.

وقال اتحاد كرة السلة الجزائري، الثلاثاء، إن هيئته استفادت من هبة قدّمها الاتحاد الدولي للعبة، من أجل تشييد المقرّ الجديد بالسويدانية.

فضلا عن ذلك، ستكون أشغال الجمعية العامة الاستثنائية موعدا لِتعديل بعض القوانين العامة لاتحاد كرة السلة الجزائري، وأيضا إطلاق رابطة للعبة تعتني بِشؤون البطولة.

يُذكر أن المنتخب الوطني لِكرة السلة كان قد أحرز مؤخرا بِالبحرين، لقب كأس العرب.

