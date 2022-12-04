مقر جديد لجمعية متقاعدي الأمن في الدويرة

أشرف المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ يوم الأحد، على تدشين المقر الجديد للجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني، في الدويرة بالجزائر العاصمة.

وحضر التدشين كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدرارية، وإطارات سامية من الأمن الوطني ومتقاعدي الشرطة.

وحسب بيان للمديرية، فقد عبّر بن شيخ في مراسم تدشين المقر الجديد عن “تقديره لمتقاعدي الأمن الوطني. ولمسارهم المهني الحافل بالتضحيات”.

وأكد بن شيخ بالمناسبة أن متقاعدي الأمن “جزء لا يتجزأ من أسرة الأمن الوطني“. وقال إنهم “يتمتعون بنفس الحقوق في الرعاية الإجتماعية والصحية، مع زملائهم العاملين”.

من جهتهم، أعرب ممثلو المتقاعدين عن “امتنانهم لجهود المديرية العامة، نظير الخدمات والامتيازات التي يُخصُّ بها متقاعدو الجهاز وذوو الحقوق”، يضيف البيان.