مقطع خميس مليانة – بومدفع.. غلق مؤقت للطريق السيار في هذا التاريخ

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، عن غلق مؤقت للطريق السيار شرق-غرب، على مستوى مقطع خميس مليانة- بومدفع، أمام حركة السير في الاتجاهين، وذلك في الفترتين من 10 إلى 12 ومن 17 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وأرجعت الشركة في بيان لها، الثلاثاء، أن هذا الغلق المبرمج سيتم خلاله وضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق-غرب بخميس مليانة (عين السلطان) بولاية عين الدفلى, في إطار أشغال إنجاز مشروع الطريق الاجتنابي الرابع للجزائر (مقطع خميس مليانة-جندل).

وسيتم الغلق المؤقت للطريق السيار أمام حركة السير في الاتجاهين الجزائر- وهران ووهران – الجزائر وذلك على مرحلتين:

1- الجمعة 10 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الأحد 12 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا.

2- الجمعة 17 ديسمبر على السادسة صباحا إلى غاية الأحد 19 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا.

وسيتم وضع نظام تحويل حركة السير من الطريق السيار نحو الطريق الوطني رقم 4 وذلك عن طريق محول بومدفع ومحول خميس مليانة.

وأشارت الجزائرية للطرق السيارة، في بيانها إلى أنها ستجند مصالحها التقنية وفرق الدوريات وستلجأ إلى وضع نظام خاص للإشارات لتوجيه وتسيير حركة السير بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.