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جواهر

مقطع فيديو لطالبة مصرية في حفل تخرجها يثير ضجة… ما القصة؟

جواهر الشروق
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مقطع فيديو لطالبة مصرية في حفل تخرجها يثير ضجة… ما القصة؟
ح.م

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالبة مصرية ترتدي فستان مصنوع من النقود، وهو ما عرّضها لهجوما واسع من المتابعين.

وظهرت نورة عادل في حفل التخرج وهي تتلقى هدية غريبة من والدها، حيث غطاها بفئات نقدية تقديرا لنيلها شهادة ليسانس في الآداب.

وقالت الطالبة التي تعرضت لانتقادات حادة من طرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إن الموضوع أذاني نفسيا، ولست أعرف لماذا تم تضخيمه، موضحة أن أهلها أرادوا إدخال السرور إلى قلبها بهذا التصرف.

وأشارت عادل إلى أنها لم تكن ترغب في نشر الفيديو، وأنها تعجبت من تداوله بهذه السرعة بين الصفحات والمواقع دون إذنها، مشيرة أنها لم ترغب في تصدر التريند وعناوين الصحف.

وأضافت نورة أنها طلبت من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حذف الفيديو، ووقف نشره، لافتة أن فرحتها هي ووالدها تحولت إلى حزن شديد بعد التعليقات السيئة على الفيديو، وفق موقع” القاهرة 24″.

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