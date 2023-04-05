مقطع فيديو لطفلة عراقية يحقق ملايين المشاهدات.. ما قصته؟

حقق مقطع فيديو لم يتجاوز 35 ثانية، لطفلة عراقية ملايين المشاهدات، حيث ظهرت فيه وهي تسقي رجلا مسنا بالماء بكلتا يديها.

وأظهر المقطع طفلة من السلمانية، شمالي العراقي، وهي تنحني على مسن يجلس على الأرض، وتبدو عليه الإعاقة، والعطش، وتسقيه الماء بيديها.

لم تنتبه الطفلة للشخص الذي كان يصورها، بل واصلت مساعدة الرجل المسن على ارواء عطشه إلى أن جاء شخص، يبدو أنه والدها، وحملها بين يديه قبل أن تغلق قارورة بالماء وتضعها بجانب الرجل.

وحقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات على تيك توك، حيث أثنى المتابعون على الطفلة الصغيرة التي جسدت كل معاني الإنسانية في هذا الموقف العفوي الذي يدل على حسن تربيتها، وطالبوا بالتكفل الرجل المسن.

وعلق خالد عبد الراضي نوبي:”الله.. ما أجمل الرحمة عندما يعرفها الانسان من صغره”.

وغرد يحي بن علي المجمر:” لنتعلم درسا من فطرة طفلة صغيرة، فلنحافظ على رقة قلوبنا، كما كانت في طفولتنا البريئة الطيبة، لنحيا في إنسانية راقية، ورحمة إيمانية رائعة، فالراحمون يرحمهم الرحمن”.