مقطع فيديو متداول لوفاة إمام مسجد إندونيسي أثناء صلاة الفجر

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة وفاة إمام مسجد إندونيسي أثناء صلاة الفجر، ما أثار تفاعلا واسعا.

والأحد 5 ماي وثقت كاميرا المراقبة بمسجد “تاكالار الكبير” بمقاطعة سولاويزي الجنوبية في إندونيسيا، اللحظات الأخيرة في حياة الدكتور مجاهد سعيد منذ أن بدأ في إمامة المصلين في صلاة الفجر، ثم ركوعه الأول وقيامه من الركوع، قبل أن تتيبس ساقاه، ولا يتمكن من الوقوف، ويسقط على الأرض.

ويظهر في المقطع الذي تم تداوله علىنطاق واسع كيف سارع أحد المصلين للاطمئنان عليه، وعلى الفور تقدم المصلون لتقديم المساعدة، لكن الإمام مجاهد كان فاقدا للوعي وفارق الحياة على الفور، مما أصاب الحضور بصدمة كبيرة.

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وحسب ما ذكرت صحف محلية، فإن المتوفى كان يؤم المصلين في مسجد “تاكالار الكبير” بمنطقة بومي بوتا بانرانوانجكو بمقاطعة سولاويزي الجنوبية، وأنه كان يعمل محاضرا في كلية أصول الدين والدعوة بالمعهد الإسلامي للدولة (IAIN) بون.

والدكتور مجاهد من خريجي مدرسة سينغكانغ الأسدية الإسلامية الداخلية، وهو أحد أعضاء مجلس تحكيم مسابقة تلاوات القرآن الكريم على مستوى مقاطعة جنوب سولاويزي في تاكالار والتي بدأت منذ الثاني من ماي الجاري وتستمر لمدة أسبوع.

ويعرف الراحل بين الطلاب بالمحاضر الجيد والأمين الذي يدعو طلابه إلى فعل الخير من دون انتظار مكافأة. حسب الجزيرة.