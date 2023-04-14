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مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة أندونيسية وهي تتلو القرآن الكريم

سمية سعادة
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مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة أندونيسية وهي تتلو القرآن الكريم
ح.م

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة سيدة أندونيسية وهي تتلو القرآن الكريم.

وأظهر مقطع الفيديو، امرأة تدعى رورو روحانة (67 سنة)، وهي تجلس في مجلس تعليم نور النساء” بمسجد باب السلام ببلدية تشوبلونغ، وتقرأ القرآن ثم بدأت ترتج، ثم سقطت إلى الخلف لتنتبه إليها النسوة.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وترحموا على المرأة التي فاضت روحها إلى بارئها وهي تقرأ القرآن الكريم، وربطوا ذلك بحسن الخاتمة.

وكتب ” نشيد الله” معلقا على المقطع: “لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله هذه السيدة المتوفية وهي تحمل كتاب الله القرآن الكريم، وأسكنها الفردوس الاعلى في هذا الشهر المبارك الذي أحبها فيه الله، وقبض روحها وهي امرأة تقية نقية طائعة تتلو كتاب الله، وألهم دويه الصبر والسلوان”.

وعلق زكريا حمد على تويتر: “من مات على شيء بعث عليه (اللهم ارزقنا حُسن الخاتمة) ويا لها من حسن الخاتمة”.

يٌذكر أن أندونيسيا، شهدت العام الماضي، وفاة امرأة تدعى”تسليمة” خلال ختمها للقرآن الكريم في إحدى حلقات الذكر الجماعية.

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