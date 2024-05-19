مقعدان أوروبيان لِبن طالب وبوداوي

حجز اللاعبان الدوليان الجزائريان نبيل بن طالب وهشام بوداوي سهرة الأحد، مقعدَين أوروبيَين.

وسيلعب متوسّط الميدان بن طالب مع فريقه ليل رابطة أبطال أوروبا نسخة 2024-2025، ويخوض هشام بوداوي مع ناديه نيس مسابقة الدوري الأوروبي.

وما زال بن طالب (29 سنة) يرتبط مع نادي ليل بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. ويرتدي متوسّط الميدان بوداوي (24 سنة) زيّ فريق نيس، حتّى الـ 30 من جوان 2027.

وتعادل فريق ليل بِنتيجة (2-2) مع الزائر نادي نيس، في مباراة لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية. مع خوض بن طالب وبوداوي لِكامل أطوار هذه المواجهة.

وعاد فريق نيس من بعيد وسجّل هدف التعادل (2-2) في الوقت بدل الضّائع (د90+3)، عِلما أن الهدف الثاني لِنادي ليل وُقّع في الدقيقة الـ 73. كما سجّل زملاء بوداوي هدفا ثالثا (الفوز) في الوقت بدل الضّائع (د90+8)، لكن الحكم رفضه بِحجّة التسلّل، بعد استشارته لِتقنية الفيديو (الفار).

وطرد الحكمُ اللاعبَ الألماني إيدون زغروفا متوسّط ميدان ليل في الوقت بدل الضّائع (د90+8).

وأنهى فريق ليل المشوار في المركز الـ 4 بِرصيد 59 نقطة، وجمع نادي نيس 55 نقطة في المركز الـ 5. وهو الترتيب النّهائي الذي سمح لهما بِالتأهّل لِرابطة الأبطال والدوري الأوروبي، على التوالي.

وشارك بن طالب هذا الموسم في 26 مباراة بِرسم البطولة الفرنسية، يوجد بينها 23 مواجهة خاضها أساسيا، مُوزّعا 3 تمريرات حاسمة. ولعب بوداوي 29 مباراة، يوجد بينها 17 مواجهة خاضها أساسيا، مُسجّلا هدفَين.

ووجب التذكير في الأخير، بِأن فريق نيس يضمّ في صفوفه أيضا المهاجم الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني (19 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027. وقد أعاره في جانفي الماضي ولِمدّة 6 أشهر إلى نادي لوريون الفرنسي.