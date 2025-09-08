مقهى السينما.. مساحة للنقاش والتبادل

سعيا من القائمين على اللقاءات السينماتوغرافية لجعلها فضاء مفتوحا أمام الحضور كل في مجاله، وتوسيع النقاش خارج قاعة العرض، تنظم بعد كل عرض، أصبوحة سينمائية، للحديث عن التفاصيل التي لا تظهر للعيان، أو تلك التي تبقى عالقة في ذهن المشاهد.

من أجل طرحها على فريق العمل، كل في منصبه ودوره في العمل، وهي المساحة التي تمكن الحضور من نقل أفكاره كل على حسب ترجمته للمشاهد، بعد مشاهدة العرض.

وهو ما شهدته مبنى ” القصبة” ببجاية، حيث التقى جمهور اللقاءات السينماتوغرافية، مع مخرج فيلم ” بين وبين” لخضر تاتي وفريق العمل، تعرض خلالها الفريق، إلى جوانب أخرى من العمل، بعيدا عن ما شاهده الجمهور خلال العرض، الذي لامس 90 دقيقة، على غرار العودة إلى كيفية التفكير في سيناريو، يتطرق إلى موضوع، يجمع العديد من التناقضات، لامس فيها الجانب السياسي وكذا الاقتصادي لتهريب البنزين عبر الحدود، معتبرا أن الخوض فيه وإخراجه للواقع، كان من الحظ، بالنظر إلى عدة اعتبارات، مرورا بالكثير من العلاقات بين الأفراد الصداقة والحب على هامش موضوع الفيلم وهو التهريب.

كما تحدث فريق العمل – ممثلون- كل في دوره، إلى هذه التجربة واعتبروها مغامرة أكثر من كونها تجربة، كونها سمحت بالوقوف على العديد من المناطق في الجزائر بخصوصياتها، وكذا التقرب إلى أهلها، ومعرفة أكثر التفاصيل وطريقة العيش وغيرها.

هي مساحة للنقاش وتبادل الأفكار، تسمح لمعالجة الجانب الخفي من العمل، مند أن كان فكرة إلى أن أصبح عملا للعرض أمام الجمهور.