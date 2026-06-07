مكاسب قياسية لـ”أليانس للتأمينات” تُعزز متانتها المالية

حققت نموا في رقم الأعمال والأرباح خلال 2025:

سجلت شركة “أليانس للتأمينات” نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، مدعومة بنمو النشاط التأميني وتحسن أداء الاستثمارات، ما مكّنها من تعزيز موقعها ضمن أبرز شركات التأمين الخاصة في الجزائر، حسب البيانات المالية المصادق عليها خلال الجمعية العامة المختلطة المنعقدة في 4 جوان 2026.

وأظهرت النتائج ارتفاع رقم أعمال الشركة إلى 6.77 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 8.3 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغ صافي الربح الفردي 611.4 مليون دينار، مسجلا نمواً بنسبة 16.2 بالمائة. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 16.33 مليار دينار مقابل 14.54 مليار دينار في السنة السابقة، في حين تجاوزت الأموال الخاصة 6.11 مليار دينار.

وتُعد “أليانس للتأمينات” الشركة الخاصة الوحيدة المدرجة في بورصة الجزائر، حيث تعتمد على شبكة تضم 351 وكالة تجارية و9 مديريات جهوية، وتقدم خدماتها لأكثر من 1.5 مليون زبون وما يفوق 4800 مساهم. كما احتلت المرتبة الأولى بين شركات التأمين الخاصة الناشطة في فرع تأمين الأضرار، وفق تصنيف المجلس الوطني للتأمينات.

وتكشف البيانات المالية أن نمو الأقساط الصافية بنسبة 8 بالمائة رافقه ارتفاع في التعويضات، ما أثر على هامش التأمين المباشر، غير أن التحسن المسجل في نتائج إعادة التأمين ساهم في تعويض هذا الضغط وتحسين هامش التأمين الصافي. كما استفادت الشركة من الأداء الإيجابي لمحفظة استثماراتها التي ارتفعت إلى 4.05 مليار دينار، بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، بينما بلغت المنتجات المالية 233 مليون دينار.

وعلى مستوى فروع النشاط، حافظ تأمين السيارات الخاصة على صدارة المساهمين في رقم الأعمال بحصة بلغت 45 بالمائة، متبوعاً بتأمين أساطيل المركبات بنسبة 29 بالمائة. كما أظهرت النتائج توازناً بين نشاط التأمين الموجه للأفراد والمؤسسات، ما يعكس تنوعاً في مصادر الإيرادات ويعزز قدرة الشركة على مواجهة تقلبات السوق.

وسجلت “أليانس للتأمينات” عائدا على الأموال الخاصة بلغ 10.2 بالمائة، فيما بلغ العائد على الأصول 3.7 بالمائة، وهي مؤشرات تعكس مستوى جيدا من الربحية مقارنة بمتوسطات القطاع. كما واصلت الشركة تعزيز مركزها المالي من خلال هامش ملاءة وصل إلى 978.8 بالمائة من الحد التنظيمي الأدنى المطلوب، وهو مستوى يبرز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة المخاطر المحتملة.

ويرى معد مذكرة التقييم المالي، الاقتصادي والمستشار المالي المستقل عمر بركوك، أن النتائج المحققة خلال 2025 تؤكد متانة الأسس المالية للشركة واستمرار قدرتها على تحقيق النمو، مدعومة بتحسن التحصيل وتطور النشاط التأميني وإدارة استثمارية محافظة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية للسوق الجزائرية.