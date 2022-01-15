مكافأة في انتظار الصحفي الإيفواري الذي تجادل مع بلماضي

وعد رئيس صحيفة “أفريك” الإيفوارية بتخصيص مكافأة مالية، للمراسل الصحفي الذي دخل في نقاش مع الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مباراة سيراليون.

وعبّر ألفي وكيلي، رئيس صحيفة “أفريك” الإيفوارية ، عن فخره وإعجابه بمراسله أدو ميل بعد ما وصفه بالرزانة والذكاء اللذين أظهرهما خلال حديثه مع المدرب جمال بلماضي.

وقال رئيس الصحيفة: ” أنا فخور بمراسلنا أدو ميل وما تعرض له ليس إذلالا، والمدرب كان في حالة مزاجية سيئة بعد النتيجة التي حققها ، وسؤال مراسلنا كان بشكل جيد “.

وكان الصحافي أدو ميل قد حاول استفزاز الناخب الوطني جمال بلماضي، حيث طرح عليه سؤالاً حول الأسباب التي تجعله يتحدث دائماً عن الأجواء المناخية في المباريات التي تلعب في غرب القارة الأفريقية، عكس ما هو الحال عندما يلعب منتخبه في الجزائر”.

وحاول الصحافي إجراء مقارنة أخرى مع أجواء الطقس بتلك الموجودة في أكبر مدن بلاده أبيدجان، كون أن هذا البلد سيحتضن النسخة القادمة من نهائيات كأس أمم أفريقيا، ليرد بلماضي من جديد “في ماذا يهمنا الآن الطقس في الجزائر أو أبيدجان؟ تتكلم عن النسخة المقبلة من كأس أفريقيا، ونحن بدأنا الآن نسخة جديدة في الكاميرون…هل أنت صحافي أو مختص في الطقس؟