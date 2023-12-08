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الجزائر

مكافحة احتكار الأرصفة : الشرطة تنزل لنزع المتاريس

الشروق أونلاين
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مكافحة احتكار الأرصفة : الشرطة تنزل لنزع المتاريس
أرشيف/ح. م
صورة تعبيرية.

قامت شرطة ولاية الجزائر العاصمة بتنظيم خرجة ميدانية وذلك لنزع المتاريس المستعملة من طرف بعض التجار وأصحاب المحلات لاحتكار الرصيف والطريق العام، حسب ما أفادت به مصالح أمن الولاية في بيان.  

شرطة الجزائر العاصمة قالت أن هذه الخرجة التي نظمتها اليوم الجمعة، 8 ديسمبر تندرج “في إطار إبراز جهود مصالح أمن ولاية الجزائر في القضاء على مختلف الظواهر السلبية لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على المظهر الحسن للمدينة وحماية البيئة من خلال تسخير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية.”

وهي العملية التي نظمتها مصالح الشرطة بالتنسيق مع السلطات البلدية قصد القيام بعملية نزع المتاريس من حواجز، سلاسل، صناديق السلع والمخروطات التي تستعمل من طرف أصحاب المحلات والتجار في إحتكار وإستغلال الرصيف والطريق العام.

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