-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مكافحة التقليد: الجمارك الجزائرية ترفع جاهزيتها لحماية السوق الوطنية

محمد فاسي
  • 519
  • 0
مكافحة التقليد: الجمارك الجزائرية ترفع جاهزيتها لحماية السوق الوطنية
الجمارك الجزائرية
اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك الجزائرية خلال ندوة حول حماية الملكية الفكرية أقيمت في نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة

أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، اليوم السبت، أن الجمارك تلعب دورًا أساسيًا في حماية الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة التقليد، التي تهدد الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلكين، وذلك

وأوضح اللواء بخوش في كلمته الافتتاحية، خلال ندوة حول حماية الملكية الفكرية التي أقيمت في نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة. أن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت أمرًا بالغ الأهمية في ظل تزايد الابتكار الوطني وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن السلطات العمومية تولي اهتمامًا خاصًا لهذا الموضوع من خلال تأكيد رئيس الجمهورية على دعم المؤسسات المنتجة وتحقيق بيئة اقتصادية سليمة.

وقال بخوش: “الجمارك الجزائرية تعمل على تعزيز آليات الرقابة الحدودية وتحقيق التنسيق بين كافة القطاعات المعنية من أجل مكافحة التقليد وحماية الابتكارات الوطنية”. وأضاف أن السلطات الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، تتبنى منظومة متكاملة لمكافحة ظاهرة التقليد، من خلال تكثيف الحملات التوعوية وزيادة التعاون مع أصحاب الحقوق.

وأشار إلى أن تقليد المنتجات، الذي بدأ كممارسة محدودة، أصبح يشكل تهديدًا عالميًا للاقتصاديات الوطنية. وأضاف أن الجمارك الجزائرية تعمل على مواجهة هذا التحدي عبر مراقبة السلع المقلدة ومنعها من التسلل إلى السوق الوطنية أو إعادة تصديرها.

وأثنى اللواء بخوش على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية، وزارة الثقافة والفنون، ووزارة الصناعة والتجارة، وجميع الهيئات الفاعلة في تعزيز وحماية الملكية الفكرية في الجزائر.

وأكد على أهمية تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

وفي ختام كلمته، دعا اللواء بخوش إلى تبني توصيات عملية من خلال هذه الندوة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكار في الجزائر.

مقالات ذات صلة
شراكة جزائرية صينية في مجال تصنيع القوالب ودعامات المعادن

شراكة جزائرية صينية في مجال تصنيع القوالب ودعامات المعادن

ارتفاع صادرات السعودية خارج المحروقات إلى 137 مليار دولار في 2024

ارتفاع صادرات السعودية خارج المحروقات إلى 137 مليار دولار في 2024

منح سندات منجمية للبحث واستغلال المحروقات في 7 مساحات

منح سندات منجمية للبحث واستغلال المحروقات في 7 مساحات

وصول أول شحنة من الكباش الإسبانية إلى الجزائر (فيديو)

وصول أول شحنة من الكباش الإسبانية إلى الجزائر (فيديو)

الصندوق الوطني للتقاعد يعرض آخر خدماته الرقمية

الصندوق الوطني للتقاعد يعرض آخر خدماته الرقمية

افتتاح أول سوق حرة بمطار الجزائر الدولي (فيديو)

افتتاح أول سوق حرة بمطار الجزائر الدولي (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد