مكافحة التقليد: الجمارك الجزائرية ترفع جاهزيتها لحماية السوق الوطنية

أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، اليوم السبت، أن الجمارك تلعب دورًا أساسيًا في حماية الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة التقليد، التي تهدد الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلكين، وذلك

وأوضح اللواء بخوش في كلمته الافتتاحية، خلال ندوة حول حماية الملكية الفكرية التي أقيمت في نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة. أن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت أمرًا بالغ الأهمية في ظل تزايد الابتكار الوطني وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن السلطات العمومية تولي اهتمامًا خاصًا لهذا الموضوع من خلال تأكيد رئيس الجمهورية على دعم المؤسسات المنتجة وتحقيق بيئة اقتصادية سليمة.

وقال بخوش: “الجمارك الجزائرية تعمل على تعزيز آليات الرقابة الحدودية وتحقيق التنسيق بين كافة القطاعات المعنية من أجل مكافحة التقليد وحماية الابتكارات الوطنية”. وأضاف أن السلطات الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، تتبنى منظومة متكاملة لمكافحة ظاهرة التقليد، من خلال تكثيف الحملات التوعوية وزيادة التعاون مع أصحاب الحقوق.

وأشار إلى أن تقليد المنتجات، الذي بدأ كممارسة محدودة، أصبح يشكل تهديدًا عالميًا للاقتصاديات الوطنية. وأضاف أن الجمارك الجزائرية تعمل على مواجهة هذا التحدي عبر مراقبة السلع المقلدة ومنعها من التسلل إلى السوق الوطنية أو إعادة تصديرها.

وأثنى اللواء بخوش على الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية، وزارة الثقافة والفنون، ووزارة الصناعة والتجارة، وجميع الهيئات الفاعلة في تعزيز وحماية الملكية الفكرية في الجزائر.

وأكد على أهمية تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

وفي ختام كلمته، دعا اللواء بخوش إلى تبني توصيات عملية من خلال هذه الندوة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكار في الجزائر.