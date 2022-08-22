مكافحة الحرائق: نظام خاص للتنبؤ وتحديد المناطق المعرضة لها

أكد مدير التعاون الدولي بالوكالة الفضائية الجزائرية لرصاني عبد الجليل أن الوكالة أنشأت نظاما للتنبؤ بالحرائق وتحديد المناطق الأكثر عرضة لها حيث يرتكز هذا النظام على شبكة معلومات جغرافية وصور وخرائط.

وأضاف لرصاني عبد الجليل أن عمل الوكالة يتضاعف أثناء وبعد نشوب الحرائق لتقديم نظام معلوماتي دقيق للجهات الوصية للمساعدة على اتخاذ القرار من خلال الإعتماد على الأقمار الصناعية الجزائرية alsat 1 و2 alsat لتحديد مكان الحرائق والمساحات المتضررة.

ويساهم استعمال التكنولوجيات الجديدة والصور الفضائية في زيادة فعالية ونجاعة المخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات.