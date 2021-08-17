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رياضة

مكافحة الفساد الرياضي.. هل هو “سيف الحجاج” أم خطاب للاستهلاك؟

علي بهلولي
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مكافحة الفساد الرياضي.. هل هو “سيف الحجاج” أم خطاب للاستهلاك؟

قال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إن مكافحة الفساد في الحقل الرياضي، إحدى أولوياته في الوقت الرّاهن.

جاء ذلك على هامش لقاء جمع الوزير سبقاق بِالمسؤول طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح الوزير سبقاق أن هيئته بِصدد تنفيذ ما جاء في اتفاقية سابقة مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لِتطهير القطاع الرياضي من هذه الآفة. مُشير إلى وجود 11 اتحادية معنية بِهذا الأمر، بعد أن غرقت في طوفان الفساد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن معالجة ورم الفساد لن يكون حكرا على هيئته، بل يُشاركه في هذه المهمّة قطاع العدالة، الجهة القانونية المُختصّة في مثل هذا النوع من الملفات الثقيلة.

ويعرف الوزير عبد الرزاق سبقاق جيّدا الملف الذي يتحدّث عنه، حيث سبق له أن ترأّس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وخرجت الرياضة الجزائرية مُؤخّرا خالية الوفاض من أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، وعليه بات فتح ملف الفساد أمرا أكثر من ضروري في عملية تشريح الإخفاق.

بقي التساؤل إن كان فتح ملف الفساد عبارة عن “سيف الحجاج” يُشهره الوزير عبد الرزاق سباق في وجه العابثين في الحقل الكروي، أم مجرّد “حملة موسمية” لِامتصاص غضب الشارع الجزائري بعد مهزلة طوكيو.

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