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“مكالمات الاغتيال”.. النيابة العامة التونسية تحقق في تصريحات سعيد

الشروق أونلاين
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“مكالمات الاغتيال”.. النيابة العامة التونسية تحقق في تصريحات سعيد
ح.م
الرئيس التونسي قيس سعيد

قررت النيابة العمومية التونسية فتح تحقيق بخصوص ما صرح به الرئيس قيس سعيد حول “رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين” في تونس.

وكشفت وسائل إعلام تونسية أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد في بلاغ له، بأنه عهد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن “الأبحاث ما تزال جارية”.

وأوضح بلاغ النيابة العامة أن التحقيق فتح ضد “كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس بقصر قرطاج، أن “ما يدبر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال”.

وأضاف مخاطبا وزير الداخلية، أن “هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”.

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