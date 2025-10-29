مكالمة بين عطاف ونظيره الصيني لبحث تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

أجرى وزير الدولة وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانغ يي، تناولت مستجدات قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وحسب بيان للخارجية، سمح الاتصال باستعراض مختلف أبعاد الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الجزائر والصين، وآفاق الارتقاء بها إلى مستويات جديدة، لاسيما في الميادين الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع العناية الخاصة التي تحظى بها من لدن قيادتي البلدين.

كما تطرق الوزيران إلى أبرز القضايا المطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي، وفي مُقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.