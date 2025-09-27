“مكانك السجن لا منبر الأمم المتحدة”.. حماس ترد على نتنياهو   

في أول رد رسمي على خطاب بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطاب بأنه “استفزازي ومليء بالأكاذيب”، مشددة على أن مكان نتنياهو “ليس على منبر الأمم المتحدة، بل في السجن كمجرم حرب”.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، إن إجبار أعضاء وفد الاحتلال على التصفيق لخطاب نتنياهو يعكس “جنون العظمة”، مؤكدًا أن بث الخطاب عبر مكبرات الصوت فوق دبابات الاحتلال في غزة يُظهر “سادية لا مثيل لها”.

وأضاف النونو أن مقاطعة خطاب نتنياهو تمثل أحد تجليات عزلة الكيان الصهيوني ونتائج حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين، مشددا على أن المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب وليس في الأمم المتحدة.

وأكد النونو في تصريحات لقناة (الأقصى) الفلسطينية على أن “الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية عربية دولية رغم أنف نتنياهو”.

وانتقدت حماس السماح لنتنياهو بالتحدث أمام الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من “المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق”.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن “أكاذيبه المُكرّرة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع… لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثّقتها التقارير الأممية والدولية”.

وأوضحت الحركة أن نتنياهو هو من يعطل الوصول لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، وأن مصطلح “معاداة السامية” ما هو إلا “شمّاعة مهترئة يعلّق عليها رفضه للمواقف الدولية المندِّدة بالإبادة والتجويع”.

وكان نتنياهو قد أكد الجمعة خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الكيان الصهيوني لن يوقف الحرب في غزة الآن، قبل عودة كافة الأسرى.

وقال: “يجب أن ننهي مهمتنا في غزة”، مضيفاً أن الحرب ستتوقف باستسلام حماس وتسليم المحتجزين. وشدد على أن “الاعتراف بدولة فلسطينية، بمثابة انتحار لبلاده”.