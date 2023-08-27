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الجزائر
توفير الحماية اللازمة للبيانات والمعطيات في الأمن المعلوماتي

مكتب خاص ضد الهجمات السيبرانية بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني

س.ع
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مكتب خاص ضد الهجمات السيبرانية بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
أرشيف

تعزز مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بمكتب خاص لمواجهة الهجمات السيبرانية، حيث يلعب هذا المكتب أدوارا مهمة في إطار توفير الحماية اللازمة للبيانات والمعطيات في مجال الأمن المعلوماتي.
وفي هذا الصدد، كشف مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، كمال بوخالفة، للإذاعة الوطنية، أن المركز يلعب أدوارا مهمة على غرار ترقية البحث في مجال الأمن المعلوماتي والشبكات وكذا الذكاء الاصطناعي والمساهمة في التنسيق وتنفيذ البرامج الوطنية للإعلام العلمي.

وأبرز كمال بوخالفة أن الأمن السيبراني أصبح يكتسي أهمية كبيرة نظرا للهجمات العديدة التي يشهدها العالم في شتى الميادين، حيث أصبح هذا الأخير من أولويات جميع الدول.

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