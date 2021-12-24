مكتب خاص لدعم المستثمرين بوزارة الفلاحة

أكد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أنه تم وضع مكتب خاص على مستوى ديوان الوزارة من أجل التكفل بشكاوي المستثمرين والمتعاملين والفلاحين.

وجاء هذا التصريح خلال استقبال هني، الخميس، لوسيط الجمهورية إبراهيم مراد، حيث ناقش معه عدة مسائل تتعلق برفع العراقيل التي تعيق المستثمرين والمتعاملين في المجال الفلاحي.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات القطاعين، تم التأكيد على ضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين والمستثمرين والفلاحين وتحسين ظروف الاستثمار لتمكينهم من المساهمة في الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية برفع كل العراقيل المتسببة في وقف المشاريع الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، نوه الوزير بأن وزارة الفلاحة في اتصال دائم مع مصالح وسيط الجمهورية عبر نقطة اتصال تم وضعها على مستوى ديوان الوزير للتكفل بشكاوي المستثمرين والمتعاملين والفلاحين والمربين.