مكتب زيلينسكي: تنفيذ اتفاقيات لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

تحدّث مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، عن تنفيذ اتفاقيات بين كييف ودول أجنبية بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في اجتماع عقده زيلينسكي عن بعد، مع “أعضاء مجلس الوزراء وقيادة القوات المسلّحة ووكالات إنفاذ القانون ومجلس الأمن القومي والدفاع”.

وقد تمّ إطلاع زيلينسكي في خلال الاجتماع على “تنفيذ الاتفاقيات مع القادة الأجانب بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا”.

كما ناقش المشاركون “حالة استعداد الجيش للقيام بالمهام الجارية لصدّ العدوان المسلّح الروسي”، يضيف ذات البيان.

دولة في حلف الناتو تصدر قانونا يحظر نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

وفي 7 مارس، أصدر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مرسوما يقضي بحظر نقل الأسلحة إلى الأراضي الأوكرانية.

وتزامنت الخطوة المجرية مع استمرار التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط تنديد وعقوبات غربية ضدّ موسكو.

وأصبحت المجر، العضو السابق في حلف وارسو في فترة الاتحاد السوفياتي. عضوا منذ مارس 1999 في حلف شمال الأطلسي، الخصم العسكري التاريخي لموسكو.