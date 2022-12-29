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مكتب محاماة تركي للدفاع عن حقوق أفراد الجالية الجزائرية

الشروق أونلاين
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مكتب محاماة تركي للدفاع عن حقوق أفراد الجالية الجزائرية
ح.م
جانب من التوقيع على الاتفاقية

تم توقيع اتفاقية تعاون بين منتدى الجالية الجزائرية بتركيا ومكتب محاماة تركي للدفاع عن حقوق أفراد الجالية.

وحسب بيان للمنتدى فقد قام رئيسه حذيفة جباري بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة التركية مكتب “Arıtürk & Partners”.

وتهدف الإتفاقية إلى الاستجابة للطلبات المتكررة لأفراد الجالية الجزائرية في مواضيع المرافقة والاستشارات القانونية.

وتنصن الاتفاقية كذلك على تقديم استشارات والمرافعة في قضايا الجالية الجزائرية من طرف محامين مختصين لدى المكتب بتسعيرة خاصة. يوضح البيان.

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