مكتتبو عدل على موعد مع توزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية

أعلن المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني، الأحد توزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية عبر 33 ولاية، بمناسبة الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال والشاب.

وأوضح زيتوني خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أنه سيتم توزيع 570 سكن ببومرداس و10700 بالعاصمة، مشيرا إلى سعي مصالحه للتحكم في مدة الإنجاز.

من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته قبول طعون 5 ألاف مكتتب ومنحهم أوامر بالدفع وهذا من أصل 9 آلاف، موضحا أن باب استلام الطعون لا يزال مفتوحا أمام المكتتبين.

وزير السكن: انطلاق توزيع 160 ألف وحدة سكنية

ويوم 2 جويلية 2022، أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي، عن انطلاق توزيع 160 ألف وحدة سكنية عبر الولايات بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

وأوضح بلعريبي، السبت، خلال إشرافه على توزيع السكنات بمختلف الصيغ بولاية بومرداس، أن عملية التوزيع ستمس جميع الولايات وستكون كالتالي:

37699 سكن بصيغة البيع بالايجار “عدل”، 77323 سكن عمومي إيجاري، 6294 سكن ترقوي مدعم بالاضافة إلى 2595 سكن ترقوي عمومي و 18374 سكن ريفي بالإضافة إلى 19321 إعانة غي إطار التجزئات الاجتماعية.

وتابع بلعريبي قائلا أن عدد السكنات المسلمة منذ 2020، إلى غاية اليوم بلغ 700 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير أنه تم توزيع 320 ألف وحدة سكنية في 2021، حيث تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية بمناسبة الذكرى 59 للاستقلال و32 ألف وحدة سكنية وزعت بتاريخ 20 أوت 2021.

كما تم توزيع 90 ألف وحدة سكنية بمناسبة الفاتح نوفمبر وتوزيع الفارق على مدار السنة.

كما أكد الوزير أنه تم رفع جميع العراقيل الادراية عن انجاز ملعب تيزي وزو بعد سنتين من التوقف.

وأوضح الوزير انه سيتم الشروع في وضع منصة رقمية مخصص لطلبات رخص البناء للقضاء على البيروقراطية وتستمس 4 ولايات: بومرداس، وهران، قسنطينة وورقلة