مكتتبو LPP مدعوون لتسديد مستحقاتهم المالية في آجال لا تتعدى 15 يوما

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مكتتبي L.P.P لاستكمال دفع مستحقاتهم المالية في أجل لا يتعدى 15 يوما عبر التقرب إلى مصالحها التجارية.

وجاء في بيان المؤسسة، السبت، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في في إطار تصفية القوائم النهائية لمترشحي صيغة السكن الترقوي العمومي L.P.P لا سيما السكنات الجاهزة، واعتبارا لمرافقة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للسادة المكتتبين لإستكمال الإجراءات التجارية وفق الصيرفة الإسلامية، الدفع الفوري، القروض الكلاسيكية .

وأضاف البيان أن بعض المكتتبين لم يباشروا في دفع مستحقات السكن الخاص بهم إلى يومنا هذا.

و عليه تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين المعنيين الذين لم يسددوا مستحقات سكناتهم ” الأمر بالدفع رقم 3 ” .

وأشار البيان للمكتتبين بالتقرب من مصالحه التجارية لدى المديريات الجهوية أو مديريات المشاريع على مستوى ربوع الوطن لإستكمال الإجراءات التجارية في آجال لا تتعدى 15 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان .

وأضاف البيان أنه في حالة ما إذا لم يتم الدفع في التاريخ المحدد سوف تضطر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى توجيه إعذارين للمكتتبين المعنيين وهذا وفق القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن .

عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات

وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد طرح فائض السكنات الترقوية العمومية، في 39 ولاية للبيع للراغبين في اقتناء هذا النوع من السكنات.

وأفاد بيان للمؤسسة، الخميس 17 جوان2021، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تنهي إلى علم كافة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz حسب المخزون.

ويشمل الفائض الذي عرضته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الولايات التالية:

أدرار – الشلف – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – بشار- البليدة – البويرة – تبسة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو – الجلفة – جيجل – سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة – قالمة – قسنطينة- المدية- مستغانم- المسيلة- معسكر- ورقلة- وهران- البيض- برج بوعريريج- الطارف- تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة- عين الدفلى- عين تيموشنت- غرداية- غليزان.