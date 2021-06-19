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الجزائر

مكتتبو LPP مدعوون لتسديد مستحقاتهم المالية في آجال لا تتعدى 15 يوما

الشروق أونلاين
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مكتتبو LPP مدعوون لتسديد مستحقاتهم المالية في آجال لا تتعدى 15 يوما

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مكتتبي L.P.P  لاستكمال دفع مستحقاتهم المالية في أجل لا يتعدى 15 يوما عبر التقرب إلى مصالحها التجارية.

وجاء في بيان المؤسسة، السبت، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في في إطار تصفية القوائم النهائية لمترشحي صيغة السكن الترقوي العمومي L.P.P  لا سيما السكنات الجاهزة، واعتبارا لمرافقة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للسادة المكتتبين لإستكمال الإجراءات التجارية  وفق الصيرفة الإسلامية، الدفع الفوري، القروض الكلاسيكية .

وأضاف البيان أن بعض المكتتبين لم يباشروا في دفع مستحقات السكن الخاص بهم إلى يومنا هذا.

و عليه تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين المعنيين الذين لم يسددوا مستحقات سكناتهم ” الأمر بالدفع رقم 3 ” .

وأشار البيان للمكتتبين بالتقرب من مصالحه التجارية لدى المديريات الجهوية أو مديريات المشاريع على مستوى ربوع الوطن لإستكمال الإجراءات التجارية في آجال لا تتعدى 15 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان .

وأضاف البيان أنه في حالة ما إذا لم يتم الدفع في التاريخ المحدد سوف تضطر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى توجيه إعذارين للمكتتبين المعنيين وهذا وفق القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن .

عرض فائض سكنات LPP للبيع في هذه الولايات 

وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد طرح فائض السكنات الترقوية العمومية، في 39 ولاية للبيع للراغبين في اقتناء هذا النوع من السكنات.

وأفاد بيان للمؤسسة، الخميس 17 جوان2021، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تنهي إلى علم كافة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz حسب المخزون.

ويشمل الفائض الذي عرضته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الولايات التالية:

أدرار – الشلف – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – بشار- البليدة – البويرة – تبسة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو –  الجلفة – جيجل – سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة – قالمة – قسنطينة- المدية- مستغانم- المسيلة- معسكر- ورقلة- وهران- البيض- برج بوعريريج- الطارف- تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة- عين الدفلى- عين تيموشنت- غرداية- غليزان.

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التعليقات
8
  • المدقق الإملائي

    ماشاء الله ، أسرع موقع في العالم ، يفترض استحداث جائزة نوبل للخفة لكي تمنح له ، أنا أحاول فتحه منذ الأمس دون جدوى فمن تمكن من فتحه فيرجى التعليق

    0
  • جيلالي

    كيف يتم التسجيل وماهي شروط ذلك وكيف يتم الشراء

    1
  • خليفة

    وجود فاءض من السكنات عند الدولة يبشر بالخير ،بالاضافة الى وجود سكنات كثيرة للبيع من طرف الخواص ،و لكن نلاحظ ان سوق العقار كاسد ،لا بيع و لا شراء ،و هذا نتيجة لتدهور القدرة الشراءية للمواطن ،و هذا ما يجعل اسعار السكنات في انخفاض مستمر ،و هذا سيعود ان شاء الله بالفاءدة على المحرومين من تلك السكنات.

    1
  • Naima Guitt

    ممكن توضيح لطريقة الدفع لشراء السكن وشروط لاستفادة من السكنات

    0
  • قحطار عبد الوهاب

    السلام عليكم انا مواطن من ولاية سطيف من فضلكم هل البيع يكون دفعة واحدة او بالتقسيط وهل توجد سكنات F4 في ولاية سطيف وكم سعرها من فضلكم اريد ان اريد اجابة عن اسئلتي. وشكرا

    0
  • جيلالي

    تحيا الجزائر

    0
  • معلق حر

    الحمد لله نسمع أخبار سارة.

    0
  • عاشور لمشامشي

    1 ـ الموقع لايشتغل 2 ـ ربما خطوة جيدة لكن بزاف ناس أخدوا سكنات مجانا من الدولة بطرق ملتوية وبالمعارف والأن حطوهم للكراء بداية من 18 ألف دينار للشهر .. أو كراء ب 5000 دج لليلة الواحدة خاصة في الولايات الساحلية .. يعني هادو عندهم سكنات أخرى ساكنين فيهم وتحصلوا على سكنات صوصيال جديدة مجانا ولي معندوش لمعارف ويحترم القانون ولا يبني فوضوي يشري شقة بماله الخاص بداية بسعر 1 مليار وأطلع .. على الدولة الضرب بيد من حديد ومداهمة السكنات لي كراوهم ونزعها من أصحابها ومنحها للكراي

    6

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