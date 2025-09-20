مكسب إفريقي ثمين لـ “الكناري”

خطا فريق شبيبة القبائل مساء السبت خطوة عملاقة، نحو بلوغ الدور الثاني لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز نادي “الكناري” بِثُنائية نظيفة خارج القواعد على فريق بيبياني غولد ستارز الغاني، في مباراة بِرسم ذهاب الدور الأول.

ولُعبت هذه المواجهة بِالعاصمة الغانية أكرا، تحت إدارة طاقم تحكيم من البورندي.

وسجّل ثنائية ممثّل الكرة الجزائرية كلّ من: المهاجم مهدي مرغم في الدقيقة الـ 20، ومتوسط الميدان السنيغالي باباكار سار في الدقيقة الـ 70.

وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر، في فترة ما بين الـ 26 والـ 28 من سبتمبر الحالي. وقبلها تبدو حظوظ فريق المدرب جوزيف زينباور وافرة في التأهّل للدور المقبل.