مكملات غذائية مجهولة المصدر تسوّق عبر “النت”

توقيف مشتبه فيهما بغليزان

تحرّكت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية غليزان، لفتح تحقيق إثر معاينتها لمشاركات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصين يروجان مكملات غذائية أجنبية ومجهولة المصدر، كون بيع هذه المكملات الغذائية يخضع للقانون، ويمنع بيعها خارج الصيدليات، لما يمكن أن تتسبب فيه من مشاكل وتعقيدات صحية لمُستهلكيها.

التحريات الأمنية أفضت إلى توقيف شخصين حسبما كشفت عنه خلية الاتصال بمديرية أمن ولاية غليزان في بيان لها نهار الثلاثاء، والذي أشار إلى أن القضية تحركت على إثر رصد إحدى الصفحات لمشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل مواد شبه صيدلانية ذات المنشأ الأجنبي (مكملات غذائية) مجهولة المصدر، وعليه تم تشكيل فريق بحث نجح في تحديد هوية شخصين وتوقيفهما على متن مركبة من نوع كادي فولسفاغن، أين تم ضبط كمية من هذه الأدوية المكملات الغذائية، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة، ليتم حجز كمية أخرى من هذه المكملات والمقدرة إجمالا بـ24240 قرص، وبعد إنجاز ملف إجراء قضائي، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، حيث توبعا عن قضية تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل داخل الإقليم الجمركي، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلي بعرض وبيع وتوفير وتسليم مواد صيدلانية بأماكن غير مرخص بها.