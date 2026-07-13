-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
مكيف!
باقي بوخالفة
2026/07/13
67
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
مثول 41 شخصًا أمام القضاء في فساد إستيراد مليون رأس ماشية
الداخلية تحذّر: “أخبار مغلوطة” تستهدف الأمن الغذائي للبلاد
وسط سباق بين الغش والرقابة… التسممات الغذائية تلاحق الجزائريين
مدارس أشبال الأمة تحقق نسبة نجاح 99.11% في بكالوريا 2026
تحول استراتيجي وقفزة نوعية في جامعة التكوين المتواصل
وزارة الدفاع: تفكيك مجموعة إجرامية تابعة لحركة “ماك” الإرهابية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بنك الجزائر يصدر تعليمة منح حقّ الصرف بواسطة بطاقات الدفع الدولية
2026/07/13
نتائج بكالوريا 2026.. المتفوقون الأوائل ونسبة النجاح الرسمية
2026/07/12
هذه هي قيمة الجوائز التي تنالها المنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026
2026/07/11
مجلس الوزراء: دفع منحة السفر عن طريق “بطاقة بنكية”
2026/07/12
مثول 41 شخصًا أمام القضاء في فساد إستيراد مليون رأس ماشية
2026/07/11
الرأي
المزيد
“صحّانة وجوه” أم هَبل؟
عبد الناصر بن عيسى
2026/07/13
الحروب المركنتيلية الجديدة
عمار يزلي
2026/07/13
موجة الإلحاد المعاصرة… من يقف وراءها؟
سلطان بركاني
2026/07/13
بعث تثمين المحروقات: حتمية حيوية أم انتفاضة ضد توافق تواطئي؟
عمار تو
2026/07/13
قصة معهد وُلد على الورق… وغاب عن الميدان!
أبو بكر خالد سعد الله
2026/07/13